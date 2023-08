Doja Cat sarà la star del fashion show di Victoria's Secret 2023

La rapper, che si esibirà durante la sfilata, ha anche collaborato col marchio di intimo per il design di alcuni capi. La sfilata, in parte evento moda e in parte documentario, sarà trasmessa da Prime Video il prossimo 26 settembre

A due anni dall'uscita di Planet Her e dopo una stagione che l'ha vista fare diverse incursioni nel mondo della moda - tutte di successo e tutte virali - Doja Cat ha deciso di fare sul serio ed è pronta a tornare da protagonista sia sul fronte fashion che su quello musicale.

La rapper statunitense è stata annunciata come headliner del Victoria's Secret Fashion Show 2023, una sfilata di intimo che è anche uno spettacolo a tutto tondo che, dopo quattro anni di assenza, torna a riprendersi il suo posto in agenda in autunno. La data da segnare è il 26 settembre. Ecco cosa c'è da sapere.





Doja Cat star dell'evento del 26 settembre Dopo le polemiche delle passate stagioni legate alla filosofia del marchio, poco inclusivo e poco al passo coi tempi rispetto ai concetti di bellezza e corpo femminile, Victoria's Secret è pronto a far parlare di sé con un fashion show rinnovato che si svolgerà al ritmo delle hit di Doja Cat.

La cantante di Los Angeles è il volto chiamato a trascinare il pubblico nel mood della sfilata evento che quest'anno torna a essere uno spettacolo grazie al supporto di Amazon Fashion e Prime Video che nelle ultime stagioni hanno anche trasmesso in streaming le presentazioni di Savage X Fenty, la linea di abbigliamento e accessori di Rihanna.

Le informazioni più dettagliate di questo evento che lega moda, musica, e-commerce e piattaforme di streaming vengono da Harper's Bazaar che per primo ha intervistato la cantante sull'appuntamento che è già tra i più attesi dell'autunno.

Doja Cat sarà headliner del Victoria's Secret World Tour che per lei, nello specifico, sarà l'occasione per svelare un po' di musica nuova.

Da appassionata di moda, Doja Cat ha anche lavorato con il team creativo di Victoria's Secret che l'ha aiutata a progettare i suoi look per la performance, capi in lattice con dettagli scintillanti dallo spirito pop e glamour che - dice - l'hanno fatta sentire potente e sexy. leggi anche Victoria’s Secret, petizione di 100 top model: “Proteggete vostre mode

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Victoria's Secret (@victoriassecret) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

FOTOGALLERY @IPA | @Getty | @IPA | @ Continua gallery %s Foto rimanenti Spettacolo Da Kylie Jenner a Doja Cat, tutti i look della Paris Haute Couture Le star del cinema, della moda e della musica rubano la scena alle modelle in passerella durante la settimana dedicata all'haute couture parigina e, in qualche caso, offrono ai fotografi, ben prima dell'inizio della sfilata, un'anteprima delle nuove collezioni, come è accaduto alla Jenner col suo discusso abito con la testa di leone. Ecco le foto dei protagonisti del front row a cura di Vittoria Romagnuolo Doja Cat ha rubato la scena alla sfilata di Schiaparelli, appuntamento che ha aperto l'Haute Couture Week di Parigi. La cantante ha lavorato con Pat McGrath, truccatrice di fama globale, e il suo team per cinque ore per mostrarsi col look ideato per lei dalla Maison. Il dress rosso, lavorato con le stesse decorazioni di uno dei look in passerella, si completa con una complessa applicazione sulla pelle di vernice e strass. Le pietre scintillanti di Doja's Inferno - il nome della creazione - sono circa trentamila Pezzi forti della nuova collezione di Schiaparelli sono, però, gli abiti decorati con teste di felini realizzate in 3D con una tecnica realistica. Uno di questi è apparso ancora prima dello show indossato da Kylie Jenner. L'imprenditrice statunitense ha attirato i fotografi ma anche le polemiche legate alla controversa creazione Juliette Binoche ha scelto il grigio perla e l'eleganza disinvolta di Giorgio Armani per assistere alla presentazione della collezione Primavera/Estate 2023 della linea Privé. In pantaloni, col dolcevita e le scarpe basse, l'attrice sprigiona il suo impareggiabile fascino