Ricette d’Italia - Piatti in tavola, il nuovo show di Benedetta Rossi

Arriva un nuovo programma di Benedetta Rossi, la food star più amata d’Italia. Si intitola Ricette d’Italia - Piatti in tavola (prodotto da Banijay Italia per Warner Bros. Discovery) e andrà in onda da lunedì a venerdì alle 20.20 su Real Time e in streaming su Discovery+.

Quattro cuochi non professionisti si sfideranno a colpi di cucchiaio (e forchetta, e mattarello, e mestolo... e frusta, ma quella da cucina!) preparando ciascuno le proprie ricette di famiglia. La vittoria decreterà chi entrerà a far parte del nuovo ricettario di cucina italiana.

Ogni episodio di Ricette d’Italia - Piatti in tavola sarà incentrato su una particolare categoria gastronomica, dal riso alla pasta fresca, dai dolci alle melanzane e via dicendo.

Ogni sera i quattro protagonisti della sfida, ossia i cuochi casalinghi di cui sopra, porteranno la propria ricetta familiare che meglio interpreta la tematica della tal puntata. Oltre a essere un programma di cucina, di certo questo sarà anche un programma in cui l'ingrediente principale della ricetta si rivelerà l'emozione: ciascuno infatti porterà la ricetta della nonna, oppure la ricetta del piatto che ama cucinare con i figli, quindi sarà un po' come portare un pezzo della propria famiglia, un tassello della propria vita e della storia che ciascuno di noi porta nel cuore, oltre che nel piatto.

Benedetta Rossi sarà l'anfitrione, pronta ad accogliere i protagonisti di ogni puntata come una perfetta padrona di casa. Oltre ad ascoltare i loro racconti, l'esperta di cucina offrirà il proprio aiuto e i preziosi consigli da esperta durante la preparazione del piatto.