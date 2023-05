Benedetta, lo sfogo sui social contro chi critica i suoi follower

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Poche ore fa sul profilo ufficiale di Instagram della celebre blogger, scrittrice e conduttrice televisiva Benedetta Rossi è stato pubblicato un video in cui la star della cucina si sfoga contro gli haters, spiegando che spesso la usano come pretesto per "bullizzare" i suoi fan. Racconta di come molti odiatori online si servano di lei per scagliarsi nei commenti social contro i suoi numerosissimi follower che seguono i consigli di chi cucina con prodotti considerati economici. Rossi afferma che prova "disgusto nel leggere certe cose" sotto ad alcuni "articoli molto critici nei miei confronti”, spiega l’esperta di cucina. Lungo e insolito è il suo post con gli occhi velati di lacrime della sempre sorridente Benedetta Rossi, dal suo profilo ''Fatto in casa da Benedetta'', forte di 4 milioni e mezzo di follower solo su Instagram, per rispondere alle critiche degli ''snob'' della cucina che offendono lei ma soprattutto chi la segue sui social e in tv, provocando il suo ''disgusto''.

Lo sfogo online di Benedetta Rossi

''Sono sui social dal 2011 e non mi sono mai lamentata e non ho mai reagito... quello che mi fa arrabbiare è che vengo presa come scusa per insultare intere categorie di persone. Mi dicono di essere incapace e non so cucinare io non sono una chef e non voglio insegnare niente a nessuno voglio solo condividere quello che mi viene bene nella vita di tutti i giorni sperando che questo possa essere utile a qualcuno. Se dite che non so cucinare fate una fatica sprecata sono da sempre la prima a dirlo. Per quanto riguarda le critiche nei miei confronti potete risparmiare tempo io sono la prima a dire che sono un'incapace totale. Le mie ricette sono tutte sbagliate. Ma nei commenti vengono bullizzate le persone che mi seguono, sembra la fiera dello snob''. Benedetta Rossi punta il dito contro ''articoli e commenti'' dove viene criticata la sua scelta di usare prodotti di uso comune, dal tonno in scatola alla pasta sfoglia pronta. ''Non va bene niente di quello che il 90% delle persone normali mettono nel carrello della spesa. È disgustoso. A questo punto cari criticoni del web per fare clic si è disposti a tutto ma forse avete perso il contatto con la realtà. Forse non sapete che c'è qualcuno che quando va a fare la spesa deve controllare quanto gli resta nel portafoglio e far quadrare i conti della famiglia", così prosegue il messaggio della conduttrice.