Roger Federer ha partecipato a New York all'evento promosso da Uniqlo “Around the World with Roger Federer” che rientra nelle iniziative dello sportivo per il brand giapponese che rappresenta come ambassador dal 2018. Federer ha incontrato i fan e la stampa al Flagship Store Uniqlo sulla Fifth Avenue per presentare la sua prima capsule per il marchio