11/13

A tutto cut out. Chi sceglie questo modello non rinuncia a fascino e seduzione in piscina, al mare o in barca. Questo capo con gli incroci che lascia gli addominali bene in vista è presente in questa stagione nelle collezioni Stradivarius. Prezzo: da € 22,99 a € 12,99

Acquista il tuo costume intero sul sito di Stradivarius!