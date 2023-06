Pride Month: Donatella Versace ed Elton John insieme contro l'AIDS

La raccolta fondi globale per il Pride Month

Donatella Versace crede fortemente nella possibilità che in un futuro non troppo remoto si smetta di considerare il virus dell'HIV come un problema senza soluzione. Per questo motivo, il suo impegno lungo una vita a favore della lotta e della sensibilizzazione al virus si è intensificato in occasione del Pride Month 2023 concretizzandosi in una donazione di trecentomila dollari operata dalla Versace Foundation insieme ad Allegra Versace Beck. La cifra è una base di partenza consistente per il raggiungimento di un totale stimato di centoventicinque milioni di dollari che serviranno per finanziare programmi per migliorare le condizioni di vita di chi è affetto dal virus e per rafforzare i diritti delle persone LGBTQIA+ che, più delle altre, sono a rischio di esposizione alla malattia.

In questa campagna Donatella Versace ci ha messo la faccia usando i canali ufficiali delle fondazioni per parlare in prima persona al mondo intero chiamato ad essere responsabile su una problematica così seria. La stilista della casa di moda italiana sarà coinvolta nei prossimi anni in prima persona nella raccolta fondi in qualità di co-chair del The Rocket Fund istituito da Elton John. David Furnish, regista, marito della star inglese della musica nonché presidente della Elton John AIDS Foundation, si è detto orgoglioso di fare spazio a una partner così influente che ha un passato di attività filantropiche consistente e riconosciuto.