Chi è Marianna Morandi, attrice figlia di Gianni

Ecco tutto quello che si conosce sulla figlia del popolare cantante, nelle ultime ore sulla bocca di tanti dopo che il cantautore Biagio Antonacci ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera in cui confessa di essere roso dai sensi di colpa per la separazione da lei e per il dolore che quella separazione ha causato ai loro figli, Paolo e Giovanni

Nelle ultime ore in molti stanno parlando di Marianna Morandi, la figlia di Gianni Morandi. Il motivo è legato a una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera dal cantautore Biagio Antonacci. L'artista ha confessato di essere roso dai sensi di colpa per la separazione da lei e per il dolore che quella separazione ha causato ai loro figli.

E poco dopo la stessa Marianna Morandi si è così espressa al programma di Rai1 Oggi è un altro giorno: “Ho letto l’intervista. Penso che i sensi di colpa ce li abbiamo un po' tutti, soprattutto di fronte alle separazioni e di fronte ai figli. Purtroppo fa parte del percorso. Però lui è stato un padre eccezionale, è un padre eccezionale e quindi non deve avere i sensi di colpa, è stato bravo". Marianna Morandi è la secondogenita del celebre Gianni e Laura Efrikian. Oggi ha 54 anni e, durante il suo intervento da Serena Bortone al programma Rai, ha voluto dedicare parole d'amore ai suoi figli, Giovanni e Paolo, nati dalla relazione con Biagio Antonacci.



Sulla vita privata di Marianna Morandi si sa molto poco, soprattutto da quando ha deciso di lasciare definitivamente il mondo dello spettacolo (di cui faceva parte in quanto attrice). Invece, per quanto riguarda Biagio Antonacci, da qualche anno il musicista è legato sentimentalmente alla giornalista Paola Cardinale, grazie a cui è diventato di nuovo papà nel 2021, anno in cui è nato Carlo.



Paolo Antonacci, uno degli autori musicali più importanti di oggi Invece il figlio di Antonacci di nome Paolo, avuto con Marianna Morandi, è uno degli autori musicali più famosi d'Italia. Portano la sua firma tantissime hit nostrane, da Tango di Tananai a Mille di Fedez fino a Mon amour di Annalisa.

Nell'intervista al programma Rai, Marianna Morandi ha speso parole d'orgoglio nei confronti di suo figlio Paolo, che a soli 16 anni decise di lasciare la scuola per seguire il padre in tour. Anche se allora quella scelta causò non pochi problemi (di vario genere, incidendo anche sul rapporto tra lei e il figlio), quella decisione è rimasta comunque importante per la sua carriera. Paolo Antonacci è infatti poi ritornato a scuola, si è laureato e non ha mai abbandonato il suo grande amore: la musica, una passione ereditata dal famoso papà e dal famoso nonno materno. approfondimento Biagio Antonacci in concerto, annunciate le date del tour estivo

Marianna Morandi, figlia d’arte diventata attrice

Marianna Morandi è nata a Roma il 14 febbraio 1969. È la secondogenita del cantante e attore Gianni Morandi (la primogenita, Serena, è vissuta solo poche ore dopo il parto).

Gianni Morandi l’ha avuta assieme alla sua prima moglie, l'attrice Laura Efrikian, da cui ha avuto anche Marco Morandi, professione cantante come lui.

Marianna ha un fratellastro, il rapper Tredici Pietro, al secolo Pietro Morandi (figlio di seconde nozze di Gianni Morandi).

Il debutto di Marianna Morandi nello spettacolo è avvenuto nella musica

Marianna Morandi ha debuttato nelle sette note quando era una bambina: ha esordito come cantante nella canzone Sei forte papà, incisa da suo padre nel 1976. Con lei c'era un altro bambino: Andrea Zambrini, figlio dell'autore della musica Bruno Zambrini.

Marianna si è poi dedicata alla sua vera passione: la recitazione, anch'essa ereditata dal padre. Si è diplomata presso l'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica di Roma.

Una carriera che inizia a teatro e approda in TV

Incomincia la carriera di attrice teatrale debuttando nel Don Giovanni di Molière per la regia di Glauco Mauri, ne L'avaro di Molière, per la regia di Giulio Bosetti e in Risiko di Francesco Apolloni per la regia di Pino Quartullo.



Passa poi al piccolo schermo, recitando nelle miniserie tv di Canale 5 La forza dell'amore (1998), al fianco del padre Gianni e dell'attrice Elena Sofia Ricci, e Le madri del 1999, regia di Angelo Longoni (il quale la dirigerà anche in Un anno a primavera del 2005, miniserie tv di Rai 2 con Giorgio Pasotti e Nicoletta Romanoff).

Per quanto riguarda la serie tv La forza dell’amore, ricordiamo che una scena con un bacio in bocca tra padre Gianni e figlia Marianna aveva suscitato non poche polemiche.

È stata per nove anni la compagna di Biagio Antonacci

Marianna Morandi è stata per nove anni (dal 1993 al 2002) la compagna del cantautore Biagio Antonacci, con il quale ha avuto due figli: Paolo e Giovanni. Il primo è, come abbiamo già detto, un noto autore musicale, mentre il secondo è un cantante rap. Negli anni Novanta Marianna è comparsa nella canzone Lavorerò (dall'album Biagio Antonacci del 1994) di Biagio Antonacci in una strofa rap.

