'Fatti mandare dalla mamma', 'Uno su mille' ma anche 'Caruso' di Lucio Dalla: sono alcune delle canzoni cantate da Gianni Morandi in occasione della celebrazione dei 75 anni del Senato . Il cantante si è infatti esibito in un medley dei suoi più grandi successi, alcuni dei quali sono stati anche canticchiati dalla premier Giorgia Meloni.

Il concerto

Prima del medley Morandi ha cantato l'Inno di Mameli. Al termine il presidente Ignazio La Russa ha ringraziato il cantante definendolo "una icona della canzone italiana" e si è complimentato con lui per "l'interpretazione personale" dell'inno. Il medley è cominciato con 'Un mondo d'amore': "Un po di emozione c’è, è la mia prima volta qui", ha detto il cantante alla fine del brano ricordando che all’epoca della prima seduta dell’Assemblea aveva tre anni. Poi è stato il turno di "Apri tutte le porte", brano cantato nel 2022 a Sanremo, 'Fatti mandare dalla mamma', 'C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones' e 'Caruso' di Lucio Dalla. "Il nostro amico Lucio ci starà guardando e si starà facendo una risata. Quando io ho iniziato lui non cantava ancora, pensate", ha detto Morandi ricordando il musicista scomparso nel 2012. Durante l'esibizione i senatori hanno partecipato al concerto con applausi e qualche timido battimano a tempo mentre altri, tra cui la premier e il ministro della Difesa Guido Crosetto, hanno canticchiato alcune canzoni. Al termine dell'esibizione Morandi si è avvicinato ai banchi per stringere la mano al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e alla premier, Giorgia Meloni. Un abbraccio invece con il vice presidente del Senato Maurizio Gasparri.