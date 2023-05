In una piazza Navona affollata di turisti è cominciata, già ieri, la due giorni di festa per i 75 anni del Senato e della Costituzione. La cerimonia, aperta dal presidente del Senato Ignazio La Russa, ha visto suonare l’ “Inno di Mameli” da parte della Banda Interforze in alta uniforme tra la sorpresa dei presenti, che si sono visti offrire bandierine tricolori da palazzo Madama, illuminato per l’occasione di bianco, rosso e verde. Per oggi, data in cui ricorre l’effettivo 75esimo anniversario, la cerimonia prevede - a partire dalle 11 - la celebrazione della prima seduta del Senato nel 1948, evento a cui assistono sia il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che la premier Giorgia Meloni. A seguire, un concerto di Gianni Morandi. In Sala Maccari, poco prima dell’evento, il ministro del Made in Italy, Adolfo Urso, presenta le monete e i francobolli dedicati all'anniversario.