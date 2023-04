Bruce Willis è diventato nonno: è nata Louetta, figlia di Rumer

Spettacolo

Bruce Willis, diagnosticata la demenza frontotemporale. LA FOTOSTORIA

Lo stato di salute del divo di Hollywood che in quasi 40 anni anni di carriera è riuscito a farci emozionare con le sue magistrali interpretazioni in film d’azione così come nelle commedie, continua a peggiorare. Lo rende noto la famiglia dell'attore: 'Da quando nel 2022 abbiamo annunciato la diagnosi di afasia, le condizioni di Bruce sono progressivamente peggiorate e ora abbiamo una diagnosi più specifica: demenza fronto-temporale'

Bruce Willis soffre di demenza. Lo ha reso noto la famiglia dell'attore che meno di un anno fa aveva rinunciato a recitare per crescenti difficoltà cognitive. "Da quando nel 2022 abbiamo annunciato la diagnosi di afasia, le condizioni di Bruce sono progressivamente peggiorate e ora abbiamo una diagnosi più specifica: demenza fronto-temporale", hanno fatto sapere i familiari. Ecco le tappe fondamentali della vita e della carriera dell'attore di Hollywood

Nato nel 1955, Walter Bruce Willis vede la luce in una base americana della Germania Ovest. Suo padre David è un soldato, mentre sua madre Marlene fa la casalinga. Due anni dopo la famiglia si trasferisce nel New Jersey, dove Willis frequenta il Penns Grove. Nel 1973 si iscrive al Montclair State College per studiare arte drammatica