Bruce Willis, dedica social della moglie per i 14 anni di matrimonio

Il bouquet in dono da un'amica

Compleanno di Bruce Willis, Demi Moore pubblica il video della festa

La famiglia è la cosa più importante, lo sanno bene i Willis che si sono stretti, ormai da diversi mesi, accanto a Bruce, l'attore che sta fronteggiando una grave malattia neurologica e che ha da poco compiuto sessantotto anni.

Emma Heming, modella quarantaquattrenne, sposata con l'attore di Die Hard dal 2009, ha raccontato su Instagram le emozioni di un anniversario di matrimonio che cade in una stagione difficile per lei, che insieme a Demi Moore e a tutte le figlie dell'attore, sta provvedendo ai bisogni di Willis in qualità di caregiver.

In un post che ritrae un bouquet di fiori, la modella britannica racconta di aver ricevuto l'omaggio floreale da un'amica alla quale aveva confidato che in quel giorno, normalmente, avrebbe festeggiato il suo anniversario di matrimonio con Bruce Willis, l'amore della sua vita, il quale però, a causa della malattia, non è più in grado di celebrare la ricorrenza con lei. Il mazzo di fiori che è apparso davanti alla porta di Heming è stato per lei un dono graditissimo che l'ha spinta ad esortare i suoi follower a una maggiore sensibilità verso chi in questo momento sta spendendo la propria vita per curare quella di un altro.