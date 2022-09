Bruce Willis, la moglie Emma Heming: "Il mio dolore può paralizzare"

"Questa è stata l'estate della scoperta di sé – trovare nuovi hobby, uscire dalla mia zona di comfort e rimanere sempre attiva. Il mio dolore può essere paralizzante, ma sto imparando a conviverci. Come mi ha detto la mia figliastra, il dolore è la forma più profonda e pura di amore”, ha scritto la modella 44enne su Instagram. Ha accompagnato le parole con un reel, dove la si vede fare giardinaggio, riparare bici ed esercitarsi in alcuni sport. “Ho messo i bisogni della mia famiglia al di sopra dei miei, cosa che ho scoperto non fa di me un’eroina. Le cure per tutti gli altri all’interno della mia famiglia hanno avuto un impatto sulla mia salute mentale e sulla salute generale”, aveva detto Heming in un’intervista di qualche tempo fa.

Cos’è l’afasia

Il disturbo di cui soffre l’attore altera le capacità di comunicazione di chi ne è affetto. “Una persona affetta da afasia non capisce quello che viene detto e non riesce a produrre frasi di senso compiuto tali da permettere la comunicazione. Inoltre, non è capace di leggere, di scrivere e di fare i calcoli, in quanto la scrittura e le capacità aritmetiche sono connesse con la funzione del linguaggio”, ha spiegato la Prof.ssa Cecilia Perin, Responsabile dell’Unità Operativa Clinicizzata di Riabilitazione Specialistica delle Gravi Cerebrolesioni presso gli Istituti Clinici Zucchi di Carate Brianza, sulla pagina del Gruppo San Donato. Diverse le cause che possono provocarla, “per esempio l’ictus e il trauma cranico; in questi casi improvvisamente non si è più in grado di capire e di parlare; altre cause possono essere i tumori cerebrali e qui gli esordi sono subacuti. Infine, esistono gli episodi progressivi come nelle malattie degenerative”, ha aggiunto l’esperta.