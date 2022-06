Hard Kill, il cast del film con Bruce Willis

1/11 ©Getty

Bruce Willis interpreta Donovan Chalmers, il protagonista del film Hard Kill. Un gruppo di terroristi sta usando un programma informatico per seminare il caos, dunque Chalmers decide di entrare in azione per fermarli con l’aiuto di un gruppo di spietati mercenari

GUARDA IL VIDEO: Bruce Willis affetto da afasia, lascia la recitazione