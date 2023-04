Anya Taylor-Joy, la tuta rosa da motociclista è già un trend FOTO

Anya Taylor-Joy, l' icona di stile spiritosa che non ti aspetti. L'attrice statunitense, in tuta rosa shocking alla prima di Super Mario Bros. - Il Film , ha rubato la scena a tutti calandosi nei panni dell'ultima versione della principessa Peach , il personaggio da lei doppiato nel titolo diretto da Horvath e Jelenic, non più la donzella da salvare ma una vera e propria eroina in tuta e stivali in prima linea contro i cattivi.

Anya Taylor-Joy in tuta: regina del red carpet

Anya Taylor-Joy è amatissima non solo per la sua bellezza e il suo talento, che l'hanno portata in pochi anni a conquistare un Golden Globe e tantissimi attestati di stima da parte della critica e del pubblico, ma anche per la sua capacità di assorbire la fama con una leggerezza e una spontaneità che è tipica degli attori della sua generazione.

La ex Regina degli Scacchi è la regina del red carpet della proiezione speciale di Super Mario Bros - Il Film che ha radunato al Regal LA Live di Los Angeles fan e cast della pellicola animata, complice un look notevole col quale l'attrice non poteva proprio passare inosservata.

La tuta di Chistian Dior è un modello da motociclista che il brand disegnato da Maria Grazia Chiuri, ha realizzato per una delle sue global ambassador più conosciute. Il capo, rosa shocking, con la zip frontale, la cintura in vita e le imbottiture paracolpi, è stato indossato dall'attrice con tanto di stivali con i dettagli in gomma fucsia e i guanti da guida sportiva.

Taylor-Joy è apparsa piuttosto divertita da questa sua apparizione in stile cosplayer che però ha lasciato sempre più increduli quei fan che rimpiangono il guardaroba da diva che fino a due anni fa curava per lei Law Roach, forse lo stylist più celebre del mondo dello spettacolo hollywoodiano, (lo stesso di Zendaya, per intenderci) che proprio recentemente ha annunciato il ritiro e la fine della sua professione ma che in ogni caso non si occupa più degli abiti di Taylor-Joy dalla seconda metà del 2021.