Hugh Grant: "Senza cellulari sui set più relazioni extraconiugali"

La star britannica, protagonista del recente film Dungeons & Dragons - L’onore dei ladri, ha detto la sua durante un’ospitata al The Late Show With Stephen Colbert del 27 marzo. Con tono nostalgico, ha parlato dei bei vecchi tempi, quelli in cui sul set non esisteva il cellulare. “Ai vecchi tempi, alla fine della seconda settimana, ti ubriacavi con tutti la sera, cenavi e ti innamoravi”, ha detto Grant. “Tutto ciò si è fermato a causa dei telefoni. Tutti vanno a casa e guardano Twitter. È così triste"

Hugh Grant ha accusato i telefoni cellulari di essere la causa della maggior fedeltà coniugale vigente oggi sui set.

E detto dalla star che ha destato un mega scandalo negli anni Novanta proprio per via di una relazione extraconiugale, questa notizia fa molto ma molto sorridere…

L’attore inglese, uno dei volti più noti al mondo e di certo tra i più famosi della settima arte targata Regno Unito, è protagonista del recente film Dungeons & Dragons - L’onore dei ladri (Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves) di Jonathan Goldstein e John Francis Daley. Proprio per promuovere questo suo ultimo film, è stato ospite del The Late Show With Stephen Colbert lo scorso 27 marzo.

In quell’occasione ha condiviso la sua opinione, offrendo il suo j’accuse al cellulare e pure ai social network, colpevoli a sua detta del fatto che le corna sarebbero oggi in via d’estinzione, perlomeno sui set (e perlomeno a detta sua).



Con tono nostalgico, ha parlato dei bei vecchi tempi, quelli in cui non esisteva il cellulare e non c'erano i social. "Sai, ai vecchi tempi, alla fine della seconda settimana, ti ubriacavi tutti assieme la sera, cenavi e ti innamoravi l'uno dell'altro e tutto il resto. E tutto ciò si è fermato a causa dei telefoni. Davvero tutti vanno a casa e guardano Twitter. È così triste”, queste le parole di Grant negli studi di The Late Show With Stephen Colbert.



Grant: “Tarantino bandisce i telefoni dai set e ha ragione"

Ha anche voluto applaudire al modus operandi di Quentin Tarantino, che pare vieti i telefoni cellulari sui propri set.

"[Quentin] Tarantino bandisce i telefoni dai set e ha anche ragione" ha detto Grant a Colbert. "E le persone lì, si sc****o tutte a vicenda, o almeno così mi hanno detto”.



La star - diventata tale nel 1994 grazie al successo del film Quattro matrimoni e un funerale (diretto da Mike Newell e scritto da Richard Curtis) che divenne un cult e che gli fece ottenere il Golden Globe per il miglior attore in un film commedia o musicale e il BAFTA al miglior attore protagonista - ritiene che i set cinematografici siano "strani" perché le persone oggi sono distanti, non più vicine come una volta.

Più corna sul set senza telefoni cellulari? Secondo Hugh Grant, sì

Le parole di Hugh Grant riguardo l'influenza a suo avviso negativa dei telefoni cellulari sui set hanno portato l’anfitrione dello show, Stephen Colbert, a porre una domanda all’attore. "Quindi, se non ci fossero i telefoni sul set, ci sarebbero più relazioni extraconiugali?" gli ha chiesto Colbert. "Sì, penso di sì”, è stata la risposta dell’attore che nel 1995 era in prima pagina su tutti i tabloid per avere tradito la sua fidanzata storica con una prostituta.

Parliamo di Liz Hurley, l'attrice, supermodella, produttrice cinematografica e stilista britannica con cui Hugh Grant è stato fidanzato per tredici anni, dal 1987 al 2000. Nel 1995 la loro unione finì nel mirino dei media quando lui viene arrestato a Los Angeles per aver avuto un rapporto sessuale in un luogo pubblico con una prostituta.

Poi il discorso è passato ai fondoschiena del cast di Dungeons & Dragons

Stephen Colbert ha poi scherzando sull'amore di Hugh Grant per la parola "shag" e su come questa sia il nome del ballo nazionale dello Stato della Carolina del Sud. Dopo di che il discorso si è fatto più hot, focalizzandosi sui deretani d’eccellenza di cui il cast del film Dungeons & Dragons - L’onore dei ladri è assiepato.



Colbert ha notato (giustamente) come il cast di Dungeons & Dragons sia pieno zeppo di uomini "molto attraenti”, riferendosi in particolare proprio a Grant, oltre che ai suoi colleghi Chris Pine e Regé-Jean Page.



"[Page] ha detto che fare questo film gli ha dato il miglior fondoschiena della sua carriera perché il combattimento con la spada richiede parecchio (su e giù), parecchio squat. Quanto squat c'era per te?" ha domandato a Grant. "Ce n'era molto. Ho anche un fondoschiena incredibile, in realtà", ha risposto con orgoglio Hugh Grant. Intanto però per interpretare il fondoschiena più nobile che esista al mondo (quello dell'allora Principe Carlo, oggi Re Carlo III) non è stato scritturato "sua maestà Hugh Grant" bensì il collega Dominic West... Parliamo chiaramente della serie televisiva The Crown, nella cui quinta stagione Dominic West raccoglie il testimone di Josh O'Connor, l'attore che si è calato nella parte di Prince Charles nella terza e quarta stagione dello show.