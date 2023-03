10/15 @Getty | @IPA

L'ultima uscita è per Emma Corrin, l'attrice volto di Lady Diana da giovane in The Crown e co-protagonista di My Policeman. La diva britannica dallo stile inconfondibile ha già abituato i suoi fan a uscite con le gambe scoperte e anche a Parigi non manca di esibire la sua straordinaria figura longilinea in passerella