Calvin Klein, la nuova campagna pubblicitaria con Michael B. Jordan

Fisico scultoreo e bianco e nero: Michael B. Jordan è stato scelto per la campagna underwear di Calvin Klein Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo È tempo di nuove campagne advertising per le case di moda di tutto il mondo. Finiti i clamori delle settimane della moda di Milano e di Parigi, che rappresentano i principali appuntamenti del fashion mondiale, si guarda avanti, ossia alle vendite per la stagione primavera-estate. Ed ecco che iniziano a comparire le prime pubblicità con i nuovi volti delle maison, che sempre più spesso cercano di intercettare il pubblico individuando nei suoi idoli i suoi nuovi volti. Infatti, con frequenza in aumento rispetto agli anni precedenti, accanto ai modelli professionisti cresce la presenza dei personaggi famosi. Con l'avvento dei social network, poi, questa tendenza si fa ancora più evidente. L’ultimo in ordine di tempo a essere entrato nel grande circus della moda è stato Michael B. Jordan, testimonial per Calvin Klein.

Calvin Klein ha scelto Michael B. Jordan leggi anche La PETA ha chiesto a Rihanna di non indossare più pellicce Per Calvin Klein, la scelta di Michael B. Jordan come volto noto per le sue campagne pubblicitarie. L’attore arriva dopo Kendall Jenner e Shawn Mendes per la linea intimo. L’underwear Calvin Klein è noto per i volti famosi che nel tempo hanno scelto di sponsorizzare i capi di biancheria intima, diventati quasi un must-have. Gli scatti della campagna con Michael B. Jordan sono stati firmati da Mert & Marcus, fotografi noti per aver realizzato alcuni dei più famosi ritratti fashion degli ultimi anni. Il focus della campagna è facilmente prevedibile: il brand punta sul fascino dell’attore e sul suo fisico scolpito per mettere in risalto i capi di biancheria intima. Anche in questo caso si fa largo uso del bianco e nero per accentuare i contrasti tra luci e ombre, che danno un fascino ancora più patinato agli scatti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Calvin Klein (@calvinklein) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie