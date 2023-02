Le sneakers maschili di Givenchy TK-MX presentate dopo la Fashion Week

Il comparto maschile di Givenchy corre veloce come il vento sospinto dall'entusiasmo per le nuove sneakers TK-MX , evoluzione del modello cult TK-360. Le scarpe da corsa e da passeggio sono già in vendita nella versione maschile vista in passerella la scorsa estate. Per il modello femminile, bisognerà attendere a marzo, al termine delle settimane della moda.

Le TK-MK nella collezione Spring/Summer 2023

Le sneakers TK-MX coniugano tecnicità e leggerezza in un mix di pelle sintetica, maglia mesh, gomma (per la suola) e maglia tecnica (per i lacci). La suola ha un design avvolgente, pronunciato e bombato sul tallone e nel complesso il modello, che suggerisce dinamicità ed energia, strizza l'occhio all'estetica Y2K specie nei dettagli riflettenti e nei motivi a rete della superficie della tomaia. La firma è stata apposta sui lati (col logo delle quattro G) e sulla linguetta. Le TK-MX hanno fatto il loro debutto nella sfilata di presentazione della collezione maschile Spring/Summer 2023, un insieme di look, composti da capi d'abbigliamento e accessori, che avevano molta connessione con lo stile della strada. Williams, che con Givenchcy sta portando avanti il percorso tracciato dal suo predecessore Riccardo Tisci, continua a proporre al pubblico soluzioni lussuose ma indossabili. La sua ispirazione è la gente comune e il modo in cui si veste, uno spunto che poi viene, naturalmente, rivisto attraverso la sua peculiare lente creativa. Le scarpe sono forse i pezzi più discreti sul fronte logo, che invece campeggia sugli altri accessori, sulle giacche e sui pantaloni.

A fare da testimonial alle sneakers nella campagna uomo di questa stagione, il cantante e musicista giamaicano Alkaline che indossa le calzature con pantaloni cargo a vita bassa e giubbotti con la zip. Conto alla rovescia per la versione femminile delle stringate che arriveranno in store e online tra qualche settimana, al termine delle sfilate.