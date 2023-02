La PETA ha chiesto a Rihanna di non indossare più pellicce

Niente più pellicce per Rihanna. La PETA è stata chiara dopo la recente apparizione in pubblico della cantante Condividi

Rihanna è stata recentemente avvistata mentre cenava con un cappotto realizzato con quella che sembrava essere vera pelliccia. Dopo la sua apparizione, People for the Ethical Treatment of Animals (PETA), la più grande organizzazione per i diritti degli animali del mondo, ha scritto alla cantante vincitrice di un Grammy, esortandola a smettere di indossare vere pellicce. Inoltre l'organizzazione ha anche inviato "una bellissima pelliccia" a Rihanna per aiutarla a "stare al caldo e alla moda mentre fa il passaggio al cruelty-free". "Abbiamo visto le foto di te che vai a cena con quella che sembra essere una vera pelliccia. Come madre, sai cosa vuol dire sentirsi protettivi e voler assicurarsi che nessun danno venga fatto alla tua famiglia" ha scritto in una lettera il vicepresidente senior di PETA, Lisa Lange. E ha aggiunto che questo desiderio e istinto materno è condiviso da visoni, volpi e conigli "che vengono strappati alle loro famiglie e uccisi per la loro pelliccia".

Indossare pellicce è crudele leggi anche Oscar 2023, Rihanna canterà Lift Me Up: canzone di Black Panther Sottolineando la crudeltà dell'industria della pelliccia, Lange ha aggiunto: "L'industria della pelliccia è così violenta che ora è illegale per i designer vendere pellicce in California, e più marchi che mai - tra cui Chanel, Gucci, Dolce & Gabbana, Versace e Valentino - l'hanno vietato. Non potresti per favore contribuire a creare un mondo più gentile in cui i tuoi figli possano crescere decidendo oggi che non indosserai più pellicce?”. L'organizzazione per i diritti degli animali ha inoltre proposto di prendere gli articoli in pelliccia da Rihanna e di darli a persone senza casa e vittime di guerre o disastri naturali - "le uniche persone che hanno davvero una scusa per indossarli".