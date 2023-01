Il fascino intramontabile delle zeppe nelle ultime tendenze moda. FOTO

La moda della scarpa col tacco dalle altezze ardite torna in auge, nel guardaroba invernale di uomini e donne che amano osare e seguire gli ultimi trend visti in occasione delle sfilate parigine (e non solo). Mentre i Cugini di Campagna si preparano per Sanremo 2023 e ci ricordano di avere usato le zeppe negli anni Sessanta non solo per una questione di look, ma per essere tutti alti uguali sul palco, ecco alcuni esempi di outfit a cui ispirarsi per essere al passo con i tempi