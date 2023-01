4/15 Immagine tratta dal profilo Instagram @montblanc

Ancora un'edizione limitata per gli amanti degli accessori pregiati da Montblanc. Si chiama The Legend of Zodiacs The Rabbit Limited Edition 512 ed è una penna esclusiva realizzata in argento sbalzato col motivo del coniglio e col numero otto, considerato portafortuna nelle culture asiatiche. Un vero gioiello

