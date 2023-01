Nina Zilli, le sue parole

approfondimento

Nina Zilli, ecco le sue 5 canzoni più belle

“Questo è uno dei motivi per cui annunciare una gravidanza dovrebbe essere una scelta personale!” ha scritto Nina Zilli nel post social, a corredo del video nel quale, insieme al compagno Danti, mostra un paparazzo in cerca della prima foto del pancione. “Come ci si permette di dire una cosa simile al posto dei diretti interessati? Lascio a voi i commenti qui sotto, potete ringraziare Biggio insieme a noi” ha scritto la cantante. Nina Zilli avrebbe voluto dare la notizia a familiari e amici, ma anche alla sua community virtuale, senza che qualcun altro lo facesse al posto suo. “Avrei voluto dirlo a voi, la mia famiglia virtuale, alla mia famiglia lavorativa (non lo sapeva ancora nessuno) e anche a quei cari amici che non avevo ancora visto, in un altro modo. Con la gioia di stupirvi, con la gioia di chi finalmente si toglie un piccolo segreto dal cuore e gioisce fortissimo per averlo condiviso con chi ama di più”. L'artista ne ha approfittato per anticipare un argomento che le sta molto a cuore. “Poi un giorno parleremo seriamente della leggerezza e della mancanza di rispetto generica, nei confronti di noi donne, in salute, in malattia, in ricchezza o in povertà, in gravidanza o in solitaria”. Infine, un messaggio ai paparazzi, che Nina Zilli ha detto essere sempre gentili con lei, ma che in questi ultimi giorni la stanno “pedinando” in attesa di vedere il pancione. “Aspettate ancora un po’! Giù dai palchi mi vesto troppo over size perchè si possa vedere qualcosa”. Sotto al post sono spuntati moltissimi auguri, sia dei fan che degli amici vip della cantante. Bianca Atzei, anche lei in attesa, ha scritto: “Che bello”. E poi anche Ema Stokholma, Le Donatella, Sandra Milo e Laura Chiatti.