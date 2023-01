Iran, Hollywood contro le esecuzioni. FOTO

1/20 Instagram

Gli attori di Hollywood manifestano la propria contrarietà alla repressione delle proteste in Iran. Dal premio Oscar Cate Blanchett a Marion Cotillard, in molti hanno risposto all’appello lanciato dagli artisti Nicole Najafi, Ana Lily Amirpour and Mozhan Marnò. I divi del cinema e della tv appaiono in un videomessaggio diffuso sui social e ripreso da Hollywood Reporter, dove in silenzio reggono un cartello con l’hashtag #StopExecutionsinIran

