Grande Fratello VIP, chi sono i concorrenti in nomination

Nuovo appuntamento con la settima edizione del Grande Fratello VIP . Alfonso Signorini riaprirà la porta rossa della casa più spiata d’Italia per regalare emozioni e divertimento al pubblico.

Tutto pronto per un’altra serata in compagnia del reality-show. Alfonso Signorini accompagnerà i telespettatori dallo studio del programma ripercorrendo quanto accaduto nell’ultima settimana all’interno della casa di Cinecittà. Nel ruolo di opinionisti Orietta Berti, Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli, questi ultimi due chiamati provvisoriamente al posto di Sonia Bruganelli, presente anche Giulia Salemi per raccontare il sentiment del pubblico social.