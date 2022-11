Georgina Rodriguez: a casa di Cristiano Ronaldo è già Natale

Grandi addobbi natalizi per la coppia: a casa loro è già festa Condividi

Manca un mese e mezzo a Natale ma a casa di Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez sembra che le feste siano già arrivate. Il campione di calcio non ha certo il pensiero delle bollette troppo care, come dimostrano le straordinarie decorazioni luminose con le quali ha già addobbato la sua abitazione per la gioia dei bambini. A condividere le immagini degli addobbi sono stati gli stessi Georgina e Cristiano, che si sono fatti riprendere mentre, insieme ai figli, completavano le decorazioni natalizie. In casa Ronaldo si è aspettato giusto di far passare Halloween per iniziare i festeggiamenti di Natale.

Le decorazioni di casa Ronaldo approfondimento Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo, la prima foto di famiglia Anche se l’Europa è stretta in una morsa energetica a causa della crisi, che sta mettendo in ginocchio famiglie e imprese, questo non è un problema per Cristiano Ronaldo, che va controtendenza e illumina la sua casa e il giardino con decorazioni allegre e divertenti. Non manca un grande albero di Natale, un abete, che Georgina ha decorato insieme ai figli, pieno di lucine e di decorazioni scintillanti, così come non mancano anche altri elementi decorativi che contribuiscono a rendere la casa già in clima con l’arrivo del Natale, anche se manca più di un mese alla festa. In giardino, poi, fa bella mostra di sé un grande pupazzo di neve illuminato, che incrementa ulteriormente l’atmosfera natalizia.

Gli addobbi tutti insieme: la famiglia Ronaldo al completo Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo fanno coppia fissa da 6 anni. L'ex commessa è una mamma anche per i bambini che Cristiano Ronaldo ha avuto precedentemente al loro incontro e tutti sono stati coinvolti nella realizzazione degli addobbi natalizi. Nelle immagini, infatti, si vede Georgina Rodriguez circondata da bimbi che addobba l'abete natalizio mentre in giardino, oltre al grande pupazzo di neve, un tronco di pino è stato addobbato per le feste. Il clima di festa si respira anche attraverso le immagini condivise sui social, dalle quali traspare la spensieratezza di una famiglia fortunata, che ama condividere anche queste piccole gioie.