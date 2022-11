Mariah Carey dà il via al Natale: "È ora!"

Musica

Spotify, top 10 canzoni di Natale più ascoltate in Italia e nel Mondo

Come ogni anno irrompono in classifica le canzoni di Natale. Tra evergreen e brani che stagione dopo stagione stanno conquistando la propria nicchia, scopriamo quali sono le canzoni di Natale più ascoltate in Italia e nel mondo. Tante conferme ma anche alcune novità davvero interessanti

Dominatrice incontrastata è Mariah Carey. All I want for Christmas is you conquista la vetta della classifica delle canzoni di Natale più ascoltate su Spotify in Italia e nel mondo. Quest’anno il grande classico ha anche raggiunto la prima posizione dei singoli più venduti/ascoltati negli Stati Uniti stabilendo un record assoluto come unica canzone a raggiungere la vetta della classifica in tre decenni diversi. Uscita nel 1994, ha permesso a Mariah Carey di conquistare anche la certificazione di diamante per le oltre 10 milioni di copie negli Stati Uniti d’America

Del 1984, Last Christmas degli Wham è un altro grande classico di Natale. È seconda in Italia e nel mondo tra le canzoni di Natale più ascoltate su Spotify. Il successo sembra aumentare anno dopo anno: nel 2019 è stato pubblicato il video ufficiale in formato 4k e a gennaio 2021 la canzone ha conquistato per la prima volta la vetta della classifica britannica. Nella cultura di massa Last Christmas è talmente rilevante da aver creato Whamageddon, un gioco nato sui social media in cui vince chi riesce a non ascoltare la canzone dall’1 al 24 dicembre