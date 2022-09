Mariah Carey pubblicherà un album grunge realizzato nel 1995

Interessante progetto a breve termine che vedrà coinvolta Mariah Carey, tra le artiste più influenti nella storia della musica. La cantante, infatti, ha in programma di pubblicare un intero album grunge che aveva realizzato nel 1995, ma mai uscito. Nel suo libro di memorie del 2020, The Meaning of Mariah Carey, aveva accennato al disco al quale aveva partecipato anche la sua amica ed ex coinquilina Clarissa Dane . La versione di questo album mai pubblicato s’intitolerà Someone’s Ugly Daughter, un annuncio che Mariah Carey ha dato durante il podcast Rolling Stone Music Now.

La nascita dell’album grunge di Mariah Carey

Prima di entrare nel dettaglio, specifichiamo che grunge è un termine che riguarda la scena musicale originatasi negli anni ‘80 a Seattle, che raggiunse il successo mondiale nei primi anni ‘90. La musica grunge è anche detta Seattle Sound. Fatta questa premessa, Mariah Carey ha parlato di questo album affermando che ci sarà una sorpresa perché “un altro artista lavorerà con me”. Per il momento, la sua identità è top secret. Durante il periodo in cui sarebbe dovuto uscire l’album grunge di Mariah Carey, l’artista si trovava a New York accanto al marito Tommy Mottola con il quale rimase legata dal 1993 al 1997. Someone’s Ugly Daughter era un album che conteneva 11 tracce, cantato sia da Clarissa Dane che da Mariah Carey. Tuttavia, la casa discografica che aveva sotto contratto la Carey le negò l’autorizzazione perché era un disco che non apparteneva al suo stile, motivo per il quale si temeva che la gente potesse non apprezzarlo. Durante il podcast Rolling Stone Music Now, Mariah Carey ha svelato alcuni retroscena divertenti, come quando andava in giro con il suo assistente a New York e cantava alcune tracce dell’album grunge, sconosciuto ai più ma non a lei. Nonostante la mancata pubblicazione di quel disco, nel 1995 Mariah Carey realizzò comunque Daydream. A breve, comunque, potremo ascoltare Someone’s Ugly Daughter con la sua voce a 27 anni di distanza.