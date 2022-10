Jane Fonda allena Zlatan Ibrahimovich in uno spot H&M. VIDEO

In meno di ventiquattro ore lo spot ha ottenuto più di 600.000 like su Instagram

Due volti noti a livello internazionale sono i testimonial della nuova campagna pubblicitaria di H&M. Il brand svedese ha deciso di coinvolgere il calciatore Zlatan Ibrahimović e l’icona di Hollywood Jane Fonda per uno spot divenuto velocemente virale.

Da un lato uno degli atleti più famosi e seguiti al mondo con un profilo Instagram da oltre cinquantasei milioni di follower , dall’altro un’attrice che non ha bisogno di presentazioni.

In breve tempo lo spot ha conquistato il pubblico che ha apprezzato il tono divertente della campagna. In meno di ventiquattro ore il video ha ottenuto più di 600.000 like su Instagram.