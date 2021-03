Golden Globe 2021, il discorso di Jane Fonda

"Ecco perché tutti i grandi Maestri come Buddha, Maometto, Gesù, Lao Tzu - ci hanno parlato attraverso le storie, la poesia, le metafore, perché sono forme non lineari di comunicazione, non cerebrali, sono forme dì arte e ci parlano con una frequenza diversa. Sono strumenti capaci di generare una nuova energia in grado di aprirci e penetrare nelle nostre difese in modo da poterci fare vedere e sentire ciò che potremmo aver paura di vedere e sentire."

Golden Globe 2021, tutti i film premiati.FOTO

"Proprio quest'anno, Nomadland mi ha fatto sentire un grande amore nei confronti di chi è ai margini della società

Minari” mi ha aiutato a comprendere cosa significhi essere immigrati e vivere una nuova vita in una nuova terra. Film come" “Judas and the Black Messiah,” “Small Axe,” “U.S. vs. Billie Holiday,” “Ma Rainey,” “One Night in Miami”" hanno ampliato la mia conoscenza della cultura afroamericana.

"Ramy" mi ha aiutato a capire cosa significa essere musulmano-americano. "I May Destroy You" mi ha insegnato a considerare la violenza sessuale in un modo completamente nuovo. Il documentario "All In" ci ha ricordato quanto sia fragile la nostra democrazia e ci ispira a lottare per preservarla, e "A Life on Our Planet" ci ha mostrato quanto sia fragile il nostro piccolo pianeta blu quanto sia importante salvarlo per salvare noi stessi."