Dal colonnello Samuel 'Sam' Trautman ai fratelli Martinez: in 37 anni il veterano della guerra del Vietnam ha fronteggiato molti nemici e protetto molti amici. Ecco ivolti più importanti del franchise iniziato il 22 ottobre del 1982. LA FOTOGALLERY

Reduce dal grande successo ottenuto con il personaggio di Rocky Balboa, ad inizio anni Ottanta Sylvester Stallone ha saputo subito creare un'altra grande icona del cinema a stelle e strisce. Il 22 ottobre 1982 esce infatti al cinema il film Rambo (First Blood), primo capitolo di una delle saghe più iconiche della storia del cinema.. Una serie che conta cinque pellicole, prodotte e distribuite nell'arco di 37 anni (WEBPHOTO)

John Rambo è un veterano della guerra del Vietnam, membro di una delle unità d'Elité dell'esercito americano. Tornato in America decide di andare a trovare uno dei suoi più cari amici sul fronte, Delmar Bery. In occasione della visita, Rambo scopre però che Delmar è morto di cancro, a causa dell'esposizione all'Agente Arancio in Vietnam. Questo fa di Rambo l'unico membro vivente del gruppo (WEBPHOTO)