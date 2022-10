Processo a Kevin Spacey, accuse archiviate in parte

Un giudice di New York ha respinto l'accusa secondo cui la star di Hollywood avrebbe causato stress emotivo a Anthony Rapp che all'epoca dei fatti - nel 1986 - aveva 14 anni. Ora i giurati dovranno decidere unicamente se il due volte premio Oscar è responsabile per aver usato violenza nei confronti del giovane. Spacey, nella sua deposizione in aula, ha rivelato di non essersi dichiarato pubblicamente omosessuale per anni perché traumatizzato dal padre Thomas Fowler, razzista e omofobo

