Spacey Unmasked, serie sullo scandalo di Kevin Spacey prodotta in UK

Nel Regno Unito uscirà una docuserie che ripercorre lo scandalo sessuale in cui è coinvolto Kevin Spacey, l’attore che è stato accusato da più uomini di adescamento, molestie sessuali e abusi.



Attualmente in sviluppo per la rete britannica Channel 4, la serie documentaristica ha come titolo provvisorio Spacey Unmasked e sarà composta di due parti. È creata e sarà diretta dalla casa di produzione specializzata in documentari Roast Beef Productions, nominata all'Oscar (The Square, Hell and Back Again e Pussy Riot: A Punk Prayer sono alcuni degli interessanti titoli sfornati da questa società) e sarà prodotta in associazione con All3Media.

Il progetto è stato appena annunciato dalla stampa inglese e statunitense, presentato meno di due settimane dopo che Spacey è apparso in tribunale a Londra per ascoltare molteplici accuse contro di lui, tutte a tema aggressione sessuale.



La docuserie promette di dare uno sguardo forense a quello che fino a non molto tempo fa era uno degli attori più potenti e rispettati al mondo. I due docufilm ripercorreranno la sua vita e la sua carriera, partendo dall’infanzia fino ad arrivare al suo successo a Broadway. Si analizzerà l’apogeo della fama, ripercorrendo la sua ascesa alla celebrità. Ma il focus del progetto è qualcosa di molto più intenso dell’ascesa alla fama: la discesa agli inferi, dello scandalo dell’ostracismo, dell’esclusione da Hollywood, della perdita di prestigio e di lavoro. Fino ad arrivare ai processi, quelli che adesso Kevin Spacey si ritrova ad affrontare.



La sua caduta in disgrazia è purtroppo per lui spettacolare tanto quanto lo è stato il suo raggiungimento dell’Olimpo dei divi.