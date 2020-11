2/23 WebPhoto

Johnny Depp ha dovuto abbandonare il suo ruolo di Grindelwald in “Animali Fantastici”, dopo la sentenza della Corte di Londra che ha dato ragione al Sun nella causa per diffamazione intentata dall'attore in relazione al caso delle presunte violenze sull’ex moglie Amber Heard (credit: WebPhoto)

Johnny Depp perde la causa con il Sun