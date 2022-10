Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Bill Murray ha raggiunto un accordo privato per chiudere la denuncia per molestie sessuali di cui è stato accusato da una donna, durante la lavorazione del film Being Mortal.

Lo rivela un rapporto pubblicato dal magazine statunitense Puck, che afferma che lunedì 10 ottobre l'attore avrebbe raggiunto un accordo di oltre 100.000 dollari con la "donna molto più giovane" presente sul set del film a cui la star stava lavorando.



Il film incriminato è Being Mortal (Essere mortale, in italiano) debutto alla regia di Anzi Ansari.

La produzione della pellicola è stata interrotta ad aprile 2022, si presume proprio a causa del presunto incidente tra l'attore e la donna.

Secondo quanto è stato riferito (e citato da più fonti), Murray credeva che questa donna stesse flirtando con lui, per questo motivo sarebbe nato l'incidente sul set, quello che lui ritiene essere stato un equivoco.

Di questa donna non sono mai state rivelate le generalità (per ovvi motivi di privacy), comunque pare non si tratti della sua co-protagonista Keke Palmer, come qualcuno inizialmente aveva ipotizzato.



Convinto che questa donna stesse flirtando con lui, quando Murray e lei si sono trovati nelle immediate vicinanze di un letto - che faceva parte della produzione - lui avrebbe iniziato a baciare il suo corpo e a mettersi a cavalcioni su di lei, secondo ciò che riportano le fonti.

Bill Murray ha affermato che il momento è stato "scherzoso”, eppure la donna non la pensa affatto in questo modo.