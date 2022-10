Bill Murray accusato di molestie sessuali da Geena Davis

Nella biografia dell'attrice, in uscita, la denuncia di comportamenti aggressivi da parte del collega Condividi

Nel suo libro Dying of Politeness, Geena Davis ha raccontato le disavventure subite durante le riprese del film Scappiamo col malloppo, una pellicola degli anni Novanta della quale oggi, a distanza di quasi 30 anni, l'attrice rivela alcuni retroscena. La sua attenzione si concentra principalmente sulla figura di Bill Murray, che in quel film ricopriva il doppio ruolo di attore e co-regista. E Murray, dalla biografia di Geena Davis, non esce sicuramente bene, proprio a seguito di alcuni suoi comportamenti che avrebbero turbato l'attrice durante le riprese. Anzi, fin dal provino effettuato per ottenere la parte.

Il racconto della biografia Geena Davis fece il provino per interpretare Phyllis Potter in Scappiamo col malloppo. Ai tempi, l’attrice aveva 34 anni e, come si legge nel libro, “ha incontrato Murray nella suite di un hotel e lui l’ha salutata tenendo in mano un dispositivo per massaggi chiamato 'The Thumper', che insisteva per usare su di lei, malgrado il suo energico rifiuto”. Tra le righe si percepisce una insinuazione di tentata molestia nei confronti di Geena Davis, che però non incappò solo in quell’episodio spiacevole durante le riprese del film, così come viene dettagliatamente spiegato nella biografia. “Mentre giravano in esterno Murray è andato dalla Davis nella sua roulotte e ha iniziato a urlarle contro, perché era in ritardo (lei stava aspettando quelli del guardaroba) e ha continuato a urlarle contro mentre lei si precipitava sul set e poi anche quando è arrivata lì, davanti a centinaia di persone del cast, della troupe e semplici passanti”, si legge ancora. Un clima sicuramente poco sereno, che tuttavia era ben noto, soprattutto per gli altri racconti fatti dall’attrice.