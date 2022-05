Bill Murray rompe il silenzio dopo la sospensione di Being Mortal

Dopo la serie di notizie pubblicate sulla chiusura della produzione del film Being Mortal, l’attore e comico Bill Murray ha scelto di rilasciare una dichiarazione personale . Lo stop forzato era stato recentemente comunicato a tutta la troupe, via mail, dalla Fox Searchlight, a causa di un reclamo non specificato. Il 20 aprile Deadline ha riportato, per la prima volta, il coinvolgimento di Bill Murray nella questione. Durante la riunione annuale degli azionisti di Berkshire Hathaway a Omaha, a cui Murray ha partecipato, l’attore ha spiegato ai microfoni della CNBC di avere avuto un acceso scambio di opinioni con una donna sul set del film , ma che spera di poter risolvere il disguido in tempi rapidi.

Le motivazioni della lite non sono state rese note

approfondimento

I migliori film da vedere a maggio 2022 in streaming e al cinema. FOTO

Nonostante la curiosità generale, Bill Murray non ha specificato il perché del disguido. L’attore, però, ha dichiarato di avere riflettuto su quello che è accaduto: “Quello che un tempo pensavo fosse divertente probabilmente ora non lo è più. Le cose e i tempi cambiano, è stato importante per me rendermene conto. Questa cosa mi ha confortato e tranquillizzato, la mente non lavora bene se non capisci il perché di quello che accade intorno a te e a causa tua”. Infine, Murray ha detto che spera di poter chiarire la questione con la donna e di tornare sul set di Being Mortal il più presto possibile.

“Quello che vorrei, in realtà, è tornare a lavorare alla produzione del film e di poterci fidare l’uno dell’altra. Abbiamo speso molto tempo alla realizzazione del progetto. Spero che saremo in grado di riconciliarci, non solo per noi stessi, ma anche per tutte le persone che ci affiancano in Being Mortal.”