Johnny Depp è di nuovo il volto di Dior per il profumo Sauvage

La scelta di Dior si è rivelata vincente fin dal 2015, anno in cui Depp ha iniziato a collaborare con la maison, ed oggi rappresenta anche la rivalsa dell'attore. Pare infatti che le vendite della fragranza non abbiano subito nessuna inflazione, ma che anzi abbiano continuato a crescere proprio grazie al supporto dei fan che hanno continuato a sostenere la sua innocenza nel processo con la ex moglie.

Tre giorni fa è infatti apparsa, sul profilo ufficiale di Dior Beauty, una foto di Johnny Depp in bianco e nero e con una didascalia che recita "Fearless yet human, just like Sauvage" (Indomito ma umano, proprio come Sauvage).

Tra gli indizi che hanno portato a credere ad un rinnovo dell'accordo, in primis c'è stata la partecipazione di Greg Williams, storico fotografo delle campagne di Dior Beauty, a un concerto che l'attore ha tenuto negli scorsi giorni a Parigi assieme al chitarrista Jeff Beck. A quanto pare, proprio in quell'occasione, il fotografo avrebbe scattato con l'attore le foto per la nuova campagna promozionale del profumo.