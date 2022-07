Donna D'Errico criticata da hater per bikini a 54 anni. Lei risponde

Donna D'Errico, l’attrice veterana della serie televisiva “Baywatch”, ha mostrato con orgoglio il suo corpo da 54enne indossando un costume da bagno a due pezzi. La star ha riferito di aver ricevuto tanti commenti critici e cattivi il 4 luglio, quando è stata vista in costume da bagno rosso, bianco e blu (un chiaro riferimento al Giorno dell'Indipendenza, celebrato in USA proprio il 4 luglio) durante un video condiviso sui social media. La sua risposta al mondo social (e alla società) è da manuale. Agli haters che la definiscono "troppo vecchia" per posare in due pezzi, lei dice tranquillamente: "Posso fare quello che voglio”. Punto. “Donna D'Errico ha pubblicato una foto sexy in bikini su Instagram domenica sera con un po' di sfacciataggine nella didascalia”, scrive la giornalista Heidi Parker sul Daily Mail. “La 54enne veterana di Baywatch ha detto ai suoi follower che non è troppo vecchia per pubblicare questi tipi di scatti di costumi da bagno sexy. Il commento è stata una reazione all'odio che ha ricevuto il 4 luglio quando è stata vista in costume da bagno durante un video condiviso sui social media, ha spiegato”. Potete guardare il post di Instagram dell'attrice Donna D’Errico in bikini in fondo a questo articolo.

E non è finita. L’attrice non ha affatto rimosso il video in cui è stata da molti criticata. Lo spiega bene lei stessa: “Per tutti quelli che me lo chiedono, no, non ho rimosso il video con il bikini rosso, bianco e blu del 4 luglio. È ancora […] sulla mia pagina", ha comunicato al suo folto stuolo di follower (e a quello che purtroppo è anche un folto stuolo di haters, da quanto riporta lei).

Ex moglie del rocker Nikki Sixx, l’attrice Donna D'Errico ha spiegato il suo post con gli scatti in bikini e la didascalia sfacciata, corredata dal “faccio quello che voglio”, con queste parole: “Molte donne si sono lamentate del video del 4 luglio che ho postato in bikini rosso bianco e blu perché pensavano che fossi ‘più elegante di così’” e ‘troppo vecchia per indossare un bikini’ e, il mio [commento] preferito, ‘disperata’”, ha scritto la star. “Lasciate che vi dica una cosa che potrebbe sorprendervi. Posso effettivamente indossare e fare letteralmente quello che voglio. A proposito, eccomi in bikini accovacciata su un tavolino da caffè”, ha aggiunto Donna D’Errico, dando un’ottima lezione di vita a tutti quanti.

Anche l’allenamento l’aiuta a mantenere la forma fisica tonica



Per quanto riguarda il mantenimento della sua figura snella e tonica, D’Errico ha detto che non è fortuna, ma piuttosto dipende dall’allenarsi duramente. "Mi alleno ogni giorno, me lo guadagno davvero [questo corpo] e mangio bene", ha detto la star.



Donna D’Errico è un’attivista per gli animali



Donna D’Errico oltre a essere vegana è anche un’attivista per gli animali.

Ha detto al Daily Mail di essere cresciuta nell’America del sud, dove è trascorreva le giornate in riva al lago vicino a casa sua, camminando nei boschi vicini pieni di animali.

"Mi è piaciuto molto guardare gli animali, erano così belli", ha detto l’ex bagnina che ha fatto parte del cast di Baywatch e Baywatch Night dal 1996 al 1998.



"Se ci fosse un uccello che avesse bisogno di aiuto, lo salverei e lo riporterei in natura”, ha aggiunto.

L’attrice di Kiss The Bride ha iniziato a salvare cani anziani che avevano bisogno di aiuto. "Ho sempre scelto quella che non era una razza speciale o che non era la più bella perché sapevo che avevano bisogno dell'aiuto ed ero felice di farlo", ha detto Donna. "Molte persone vogliono i cuccioli perché sono così carini. Ma volevo aiutare quelli che erano stati ignorati. E penso che i cani siano grati, sanno di essere stati aiutati e in cambio sono molto leali”. Nel corso della sua vita dice di aver adottato circa sette cani anziani.

Ultimamente non ha cani ma si gode la compagnia del suo uccellino Charlie. "All'inizio pensavo fosse un maschio, ma quando l'ho portata dal veterinario ho scoperto che era una femmina. Ma ho mantenuto il nome", ha detto. "Charlie sta molto sulle mie spalle, anche quando sono in cucina, è divertente averla in giro ed è come un allarme anti-intruso, sa quando sta arrivando qualcuno", ha detto con una risata l'ex modella di Playboy.



Donna ha lavorato con Last Chance For Animals e Chris DeRose. Quest’ultimo è un attivista per i diritti degli animali, e ha ricevuto il premio internazionale per la pace "Courage of Conscience" nel 1997, oltre a essere un ex attore. È apparso regolarmente nelle serie della ABC San Pedro Beach Bums, General Hospital, Cagney And Lacey, CHiPs, The Rockford Files e Baretta.



"È una persona così stimolante", ha detto D'Errico a Daily Mail parlando di Chris DeRose. "Sono felice di lavorare con lui e con Last Chance For Animals per sensibilizzare sui diritti degli animali".

Last Chance for Animals è un'organizzazione no-profit statunitense che difende i diritti degli animali, nota per il suo documentario intitolato “Dealing Dogs” e per le sue indagini contro l'uso di animali a scopo di test.



Donna D’Errico ha lavorato a campagne contro le pellicce e ha protestato contro le corride. Last Chance For Animals l'ha onorata per il suo impegno.