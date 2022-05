Caterina Balivo: "Ho preso 3 taglie ma non mi importa"

"Oggi sono tre taglie in più. Ma non mi interessa conservare in eterno la stessa misura: voglio essere una bella quarantenne”, queste le parole della conduttrice napoletana, intervistata dal Messaggero. La star invita così il suo milione di follower e tutti i fan (dentro e fuori la rete) ad amare il proprio corpo, senza preoccuparsi dei canoni imposti dalla società e dell'età che avanza naturalmente. "Io voglio essere una bella cinquantenne e a cinquanta anni non voglio dimostrarne quaranta", aggiunge

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Caterina Balivo si è mostrata su Instagram condividendo foto di lei in costume senza filtri e, durante un’intervista con Il Messaggero, ha ammesso di aver preso tre taglie, aggiungendo però che per lei non è affatto un problema. "Oggi sono tre taglie in più. Ma non mi interessa conservare in eterno la stessa misura: voglio essere una bella quarantenne”, ha dichiarato la conduttrice napoletana a Il Messaggero, facendo quindi un appello al suo folto seguito sui social network e anche ai tanti fan al di fuori della rete: amarsi totalmente, senza preoccuparsi dei canoni imposti dalla società e dell'età che avanza naturalmente. "Io voglio essere una bella cinquantenne e a cinquanta anni non voglio dimostrarne quaranta”, ha sottolineato Balivo. Il suo messaggio è molto importante, specialmente perché è rivolto a migliaia e migliaia di follower: 1 milione di persone seguono su Instagram la star, le cui parole quindi vengono veicolate da un megafono potentissimo, ossia quello dell'influenza web. Così facendo, la conduttrice 42enne si mette al servizio del body positive, il movimento sociale volto a valorizzare corpi che solitamente vengono mal rappresentati dai media. E con media ci riferiamo anche ai social media, anch’essi soggiogati dalla dura legge dei filtri migliorativi, per nascondere quelle che la società odierna ci ha fatto credere essere imperfezioni. Altri "media", ossia i quadri del Rinascimento, inclulcavano silhouette ben diverse da quelle odierne: allora se il corpo non era florido e la pelle pallidissima, non potevi sperare di rientrare nel radar di un nobiluomo insomma. Ma anche allora, come oggi, le donne e le persone in generale dovrebbero imparare a fregarsene altamente. Solo così si vivrà bene, con se stessi e gli altri.

"Mi piace prendermi cura di me”, spiega la presentatrice napoletana. “Noi donne dobbiamo amarci, lo dico spesso anche in TV. A volte le donne più radicali confondono la vanità con l’amore per se stesse. Non è che se ti fai una piega sei vanitosa: ti stai amando”, aggiunge Balivo.

L’amore per se stessi

approfondimento

Mara Venier risponde ai commenti di body shaming su Instagram

Quarantaduenne e mamma di due bambini (avuti dall'esperto di finanza Guido Maria Brera), Caterina Balivo è obiettivamente una bellezza partenopea che non teme rivali. Tuttavia tanta di quella bellezza arriva anche dall’amore che questa donna prova per se stessa, qualcosa che è così prezioso e raro che dovremmo impararlo fin dai banchi di scuola. Emanare amore per se stessi significa emanare amore, punto. Ed emanare quindi bellezza, anche. Inseguiamo così tanto la bellezza imposta dagli altrui canoni che abbiamo perso il contatto con la bellezza autentica, quella che parte da noi stessi.

La società capitalistica in cui nostro malgrado viviamo insegna a non essere mai soddisfatti, ci impone di puntare sempre a qualcosa che non possediamo, sia essa un’automobile o una silhouette irrangiungibile. Perché questo fa parte del meccanismo mentale che sta alla base del capitalismo e del conseguente consumismo: l'insoddisfazione è la madre di tutti gli acquisti. Ma anche la madre di tutti i mali.



Il primo bikini di stagione condiviso da Caterina Balivo con una serie di scatti su Instagram la mostra in tutto il suo splendore naturale, mentre indossa un costume a due pezzi bianco che valorizza la sua dote migliore: quel candore che la rende speciale. Con quel bikini e con le parole affidate a Il Messaggero, Caterina Balivo offre una lezione di vita preziosissima. Perché la vita va ben oltre il girovita, non dimentichiamolo mai.



Di seguito vi mostriamo il post su Instagram di Caterina Balivo con le foto di lei in bikini in spiaggia.