Mara Venier ha risposto via social a due "signore" (virgolettiamo la parola signore perché quando subentra la maleducazione signori non si è mai) che l'hanno criticata con grande maleducazione per il suo aspetto fisico. Le due utenti social le hanno suggerito - con modi non opportuni e nient'affatto gentili - di tagliarsi i capelli (perché avrebbe "una certa età") e di mettersi a dieta. La conduttrice ha risposto per le rime e la sua reazione tosta, senza peli sulla lingua, ha generato tantissimi messaggi di solidarietà e di supporto, sia tra i colleghi Vip sia tra i tantissimi fan che vanta, un folto pubblico che la adora letteralmente. Alla faccia delle due "signore"... "Non sopporto più la fissa del sei vecchia, sei grassa, hai i capelli lunghi" ha spiegato Mara Venier intervistata da La Stampa. "Chi insulta invece fa quasi pena, sono delle poverette", ha aggiunto. Ciò che lascia sconcertati è quello che la conduttrice racconta, in base alla propria esperienza, ossia che a offendere sono quasi sempre donne che hanno passato la menopausa. "Le offese non ti arrivano dalle ragazze, che anzi adorano zia Mara", ha aggiunto. Ciò che a suo avviso trasformerebbe in hater è l'infelicità e, a giudicare dal numero sempre crescente di hater, fate 2 + 2... L'infelicità è in costante aumento e i social network la stanno amplificando, da un lato perché propinano a tutti noi le vite edulcorate dai filtri migliorativi di chi vorrebbe farci credere che possa essere tutto un tripudio di cene in ristoranti stellati, macchinoni, Spa e zero rughe, dall'altro lato perché ci offrono un megafono con cui urlare l'odio che si ha in corpo ai quattro venti, senza rendersi conto delle conseguenze delle parole pronunciate. Anzi, scritte: la tastiera è un'arma a doppio taglio, sia per le vittime di cyberbullismo sia per gli stessi leoni... "Pensavo che con la pandemia saremmo diventati più buoni. Mi sbagliavo" , ha affermato Mara Venier con profondo rammarico. " Certi insulti sono atti di bullismo e non li sopporto più . [...] Io onestamente non ho tanti odiatori, ma a un certo punto diventa tutto sgradevole e sa perché? Perché sono donne non troppo giovani a scrivere queste cose. Io non sto bene da tre mesi, ho un nervo lesionato, sto prendendo farmaci, ho passato con mio marito un'estate in salita. Posto una foto con un bel tramonto e con lui accanto, mi sentivo felice e scrivo che ci facciamo un mojito, ed ecco che arriva il commento ‘tagliati i capelli perché sei vecchia’. Mi ha fatto male, ma solo un attimo, poi mi sono detta, che vuoi? E ho reagito”, queste le parole per la conduttrice in occasione dell'intervista rilasciata a La Stampa.

La reazione della conduttrice



Mara Venier con la sua reazione a botta calda si è trasformata nella "paladina dei diritti di tante donne", sue coetanee ma non soltanto. Stufe di essere giudicate, criticate e additate perché non seguono pedissequamente i canoni estetici imposti dalla società, le donne di tutte le età e in generale le persone di ogni tipo si stanno finalmente ribellando.



"Io alla mia età non ho nulla da perdere, allora sono passata all'attacco e ho risposto, ma perché mi devi rompere sulla foto con mio marito, ma perché? Poi l'ha pubblicata un sito trash e ha avuto un grande risalto con molti commenti divertenti in mia difesa e la conseguenza è stata un altro attacco", ha proseguito Mara Venier.



Felice per l'ovazione che c'è stata grazie a quel suo "non starsene zitta", la famosa conduttrice è però anche molto rattristata dal notare come l'odio sociale (e social) sia in aumento. E non si capacita del fatto che siano proprio le donne quelle più tentate dall'offendere altre donne.



"Perché sono le donne a offendere? Non lo so, però sono donne. Secondo me sono donne infelici perché è l'infelicità che porta ad essere così rancorosi nei confronti degli altri. Una addirittura mi ha scritto: ‘Ma come, con la paresi che hai avuto bevi?’. A parte che non ho avuto nessuna paresi ma la lesione di un nervo facciale, ma scherziamo? Addirittura si tira in ballo la salute per attaccare una persona?”.



E aggiunge anche un confronto di genere, notando come di solito agli uomini non vengono fatte critiche relative all'aspetto fisico.



"Ci fosse una volta che lo scrivono di un uomo. Una può dire ‘tu come conduttrice non mi piaci’. Lo accetto se metti in discussione il mio lavoro. Ma sull'età e sull'aspetto fisico veramente diventa bullismo, come quello che subiscono i ragazzi. Basta, avete rotto con l'età e il sovrappeso. Quando ho compiuto settant' anni, io, che come carattere non mi sono mai tenuta tanto dentro, ho detto ora basta, non devo rendere conto a nessuno di niente", ha affermato Mara Venier.