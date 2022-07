Romeo Beckham e Mia Regan si sono lasciati dopo tre anni

Le tante ore di volo tra il Regno Unito e la Florida e le differenze di fuso orario hanno influito negativamente sull'unione tra Romeo Beckham e Mia Regan, una delle coppie più ammirate dalla stampa internazionale, quella britannica in testa. I fan dei due giovani inglesi hanno sempre apprezzato la freschezza e la spontaneità del calciatore e della modella che in pubblico hanno sempre offerto la loro presenza gentile e hanno tentato, nei limiti della loro popolarità, di conservare la propria privacy.

Romeo Beckham, calciatore in Florida

approfondimento

Wimbledon, Romeo Beckham e Mia Regan, debutto ufficiale come coppia

Fonti vicine alla coppia avrebbero confermato che la motivazione della separazione sarebbe stata la distanza, una situazione per la quale non c'è soluzione, dal momento che il giovane Beckham è impegnato come centrocampista offensivo nell'Inter Miami II che ha sede in Florida e di cui David Beckham e co-proprietario. Dal canto suo, Mia Regan, che ha sempre goduto dell'apprezzamento dei Beckham, continuerà a mantenere un rapporto di amicizia e cordialità con la famiglia del giovane Romeo e, in particolare, con Victoria Beckham con la quale condivide l'ambiente professionale.

Lo scorso marzo, la modella era stata avvistata alle sfilate della London Fashion Week proprio in compagnia della stilista, nonché madre del suo fidanzato, e negli ultimi mesi, specie dopo le nozze di Brooklyn Beckham con Nicola Peltz, la stampa aveva cominciato a fantasticare sul prossimo matrimonio nella celebre famiglia inglese menzionando esplicitamente Mia e Romeo come possibili futuri sposi.