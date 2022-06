Il Crown Prosecution Service ha dato il via libera all’incriminazione dell’ex potente di Hollywood dopo aver esaminato le prove raccolte dalla polizia metropolitana della capitale. Al centro due capi d'imputazione legati alla denuncia di molestie sessuali presentata tempo fa da una donna, per fatti risalenti al 1996

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

Pochi giorni dopo aver perso in appello a New York - dove la sua condanna a 23 anni per violenza sessuale e abusi su diverse donne è stata confermata -, l’ex produttore Harvey Weinstein è stato formalmente incriminato dalla Procura della Corona britannica in relazione a due capi d'imputazione legati alla denuncia di molestie sessuali presentata tempo fa da una donna. I fatti sarebbero avvenuti nel 1996, e il Crown Prosecution Service ha detto di aver dato il via libera all’incriminazione dopo l’esame delle prove raccolte dalla polizia metropolitana di Londra: il caso approderà quindi in tribunale.