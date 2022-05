L'attrice americana ha scelto un sofisticato evento newyorkese per presentare al mondo il suo nuovo fidanzato. Il musicista trentatreenne ha consegnato a David Byrne il premio Moth Storyteller of the Year 2022 nell'ambito del Silver Ball, evento primaverile dedicato alla raccolta di fondi per l'arte. Rilassata e sorridente, la neo-coppia ha concesso ai fotografi abbracci e ampi sorrisi