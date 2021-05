Katie Holmes e il fidanzato Emilio Vitolo si sono lasciati

Secondo quanto riportato da People e Us Weekly, la coppia già da qualche tempo in crisi, ha deciso di lasciarsi. Il motivo è semplice: "non ha funzionato".

Era già da tempo che tra i due c'era aria di crisi, ora pare che la notizia sia ufficiale: Katie Holmes e Emilio Vitolo si sono lasciati. Secondo quanto riportato da Us Weekly e People, la coppia (in crisi già da un po'), ha deciso di lasciarsi. Il motivo è semplice: "non ha funzionato". Insomma ci sarebbe l'incompatibilità di carattere dietro la scelta presa dai due. Niente di più normale a questo mondo. Nonostante la nota riservatezza dell'attrice, ex moglie di Tom Cruise da cui ha avuto la figlia Suri, Katie Holmes (FOTO) all'inzio della sua storia d'amore con lo chef di origine italo peruviana era uscita allo scoperto. Come i post sui social della coppia possono dimostrare. E' durata il tempo necessario per rendersi conto che Katie ed Emilio sono due persone profondamente diverse, insieme sono stati bene, si sono divertiti e non provano oggi nessun rancore. L'idillio è finito e ciascuno torna sereno alla vita di prima.

Nella foto uno scatto che li ritrae a New York in un momento di tenerezza