Katie Holmes, secondo i tabloid c'è aria di crisi con il fidanzato

Un insider ha rivelato a Page Six che la coppia sta attraversando un momento delicato

Stando a quanto riportato da Page Six, la relazione tra Katie Holmes (FOTO) ed Emilio Vitolo Jr. sembrerebbe essersi raffreddata. Infatti, il magazine ha raccontato di come in queso periodo l’attrice e lo chef appaiono più lontani tra loro a causa dei numerosi impegni lavorativi.