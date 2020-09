Chi è Emilio Vitolo, il nuovo fidanzato di Katie Holmes

Una bella svolta per la Holmes, solitamente molto riservata in merito alla sua vita sentimentale. Per l'ex star di Dawson's Creek si tratta della prima storia pubblica dopo la rottura con il collega Jamie Foxx , avvenuta lo scorso anno a maggio. Una relazione vissuta per sei anni nella più totale segretezza e resa pubblica solo in occasione dei Met Gala 2019 , pochi mesi prima della rottura. La storia con Foxx era arrivata dopo la separazione di Katie dall'ex marito Tom Cruise , padre di sua figlia Suri (14 anni). “Prima di tutto, devo essere una brava mamma. Devo essere positiva, imparare dagli errori, diventare una persona migliore. Fare il lavoro che adoro, senza temere le sfide. E puntare sull'amore. Quando si punta sull'amore, non si sbaglia mai” aveva dichiarato Katie a Elle qualche anno fa, rimanendo come sempre molto riservata sulla sua vita privata.

Chi è Emilio Vitolo, nuovo amore di Katie Holmes

Emilio Vitolo è italo peruviano: padre italiano e madre sudamericana. Il 33enne lavora come chef da Emilio's Ballato, ristorante di SoHo che suo padre (Emilio Vitolo Sr.) ha acquistato all’inizio degli anni ’90. Si tratta di un locale molto amato da celebrità come Rihanna, Scarlett Johansson, Justin Bieber e Lenny Kravitz. Non solo chef: Emilio Vitolo è anche una star del web con oltre 22mila follower su Instagram. Inoltre ha anche un passato da attore visto che ha recitato in spettacoli come Royal Pains e Inside Amy Schumer. Della sua vita privata sappiamo che Emilio era fidanzato con la designer Rachel Emmons, che proprio l'anno scorso ha pubblicato una foto sui social media nella quale indossava una giacca con la scritta "Mrs Vitolo" sul retro e la didascalia: "Future Mrs". Tuttavia i due non hanno mai ufficializzato il fidanzamento che, evidentemente, non è andato a buon fine. Pare proprio che tra i desideri futuri di Emilio ci sia la famiglia. Due anni fa ha infatti condiviso una foto del suo amico Joe Jonas con la moglie, Sophie Turner. "La migliore coppia del mondo – scrisse lo chef - Vorrei essere proprio come loro”.