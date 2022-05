Diversity Media Awards 2022, tutti i premiati

Durante una serata evento al Teatro Palladio di Milano, svoltasi martedì 24 maggio, si è svolta la 7ª edizione dei Diversity Media Awards. Tale kermesse assegna dei premi a personaggi e contenuti mediali che si sono particolarmente distinti nell’anno. La cerimonia sarà trasmessa in differita su Rai 1 in seconda serata sabato 28 maggio, però possiamo svelare in anticipo chi ha ottenuto dei premi, consegnati dai conduttori Michela Giroud, Myss Keta, Dario Passoni e dalla presidente Francesca Vecchioni