Francesca Barra e Claudio Santamaria, il battesimo della figlia Atena

Sono emozionatissimi Francesca Barra e Claudio Santamaria nel condividere la loro gioia per il battesimo della piccola Atena . La coppia vip ha deciso di mostrare al pubblico che li segue suoi social i momenti più belli di una giornata magica celebrata con un party all'aperto in compagnia degli affetti più cari. In tutte le foto, i due genitori appaiono affiatati, commossi e felici.

Dopo il rito in Vaticano, i due genitori hanno ospitato parenti e amici in una location all'aperto fuori città allestita per un grande picnic collettivo con tanto di cestini di vimini e coperte distese sul prato. Il tiepido sole di maggio e tantissimi palloncini hanno reso tutto ancora più speciale.

La Festa della mamma , come ogni anno, si festeggia oggi, l’8 maggio. Tante donne del mondo dello spettacolo hanno partorito nei primi mesi del 2022 e quindi per loro la ricorrenza sarà ancora più speciale, con un neonato arrivato da poco. Ecco chi sono le mamme vip di quest’anno, in rigoroso ordine cronologico

La love story tra Francesca Barra e Claudio Santamaria

approfondimento

Stories, ospite Claudio Santamaria. VIDEO

Tripudio di rosa e colori tenui per la piccola Atena che spunta tra le braccia di mamma e papà con un abito candido tutto tulle.

Francesca Barra e Claudio Santamaria non smettono di essere grati per l'arrivo della loro prima figlia che ha messo fine alla sofferenza della perdita di un bambino nel 2019 che aveva gettato nello sconforto la coppia, sposata dal 2017.

Come è noto, sia Claudio Santamaria che Francesca Barra sono già genitori di altri figli, nati dalle precedenti unioni: una per l'attore e tre per la giornalista e scrittrice.

La bimba è arrivata a sigillare un amore profondissimo che i due raccontano liberamente, sia in tv che sui social network dove sono spesso protagonisti dei post l'uno dell'altra.