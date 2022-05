Madame in Tour, la fuoriclasse della musica italiana inebria Milano

Non c’è nessun dubbio, solo conferme: Madame è nata per cantare e stare sul palco. L’abbiamo vista esibirsi all’Alcatraz di Milano, seconda data sold out del “Madame in tour”, suo primo vero viaggio nelle sale concerti di tutta Italia. Energica, spontanea, coinvolgente: Madame ha tutte le carte in regola per essere “the next big thing” della musica italiana. O meglio: togliamo pure “next”, perché Madame è già sensazionale, oggi

Bastano poche note, un piccolo assaggio della sua energia e della sua empatia per capire che Madame è una fuoriclasse vera. Lo si vede dal primo istante del suo concerto che è proprio nata per fare questo, e soprattutto per restare su quel palco che la vede splendere anche a metri di distanza. Sì, certo: è giovane (ha appena 20 anni), ma per una volta dimentichiamoci l’età anagrafica e concentriamoci su ciò che questa artista traspare e condivide con chi è presente con lei nella sala concerti in cui si esibisce.

Non "solo" un live, ma un momento di condivisione

Sì, perché il suo concerto non è “solo” un live, ma un momento di condivisione con tutte le persone che sono lì a cantare le sue canzoni e a condividere emozioni, energia e empatia. Sì: Madame è tutto questo, e chissà quanto altro potrà raccontare di sé nei prossimi concerti che farà in tutto il paese. Lei però non è una sorpresa: conferma e rafforza quello che, in parte, ci ha già fatto scoprire attraverso la sua musica.