Depp-Heard: "Lei frequentò Musk dopo la fine del matrimonio"

Nel processo in corso a Fairfax, in Virginia, cominciano a sfilare i testi della difesa. Il 4 maggio ha parlato la psicologa legale Dawn Hughes, tentando di smentire l'attore che ha accusato l'ex moglie di averlo tradito

Prosegue il processo per diffamazione ad Amber Heard intentato da Johnny Depp a Fairfax, in Virginia. Dopo che la giudice Penny Azcarate ha rigettato la richiesta di archiviazione presentata dai legali di Heard, il 4 maggio la difesa ha cominciato a far sfilare i propri testimoni.